Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, sarà assente contro l’Empoli causa squalifica per somma di ammonizioni.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport a riguardo: “Ma alla fine, anche per Giovanni Di Lorenzo è arrivato il momento di fermarsi. Dopo 2790 minuti di scatti, sovrapposizioni, diagonali e leadership, il capitano del Napoli salterà la sua prima partita della stagione in Serie A per squalifica: niente Empoli, così come per Frank Anguissa, anche lui ammonito e diffidato a Bologna”.