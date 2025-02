Gazzetta – McTominay e Anguissa compagni di km: i due centrocampisti sempre in campo

McTominay e Anguissa compagni di km.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui i due centrocampisti avrebbero giocato tantissimo senza avere praticamente sostituti in panchina in grado di consentirgli di rifiatare: “Il Napoli si è accorto, ma da un bel po’, che i suoi conti non tornano, persino nel gioco delle coppie. Lobotka, il regista inarrivabile, almeno ce l’ha un sosia, qualcuno che ogni tanto possa farlo respirare, ed è Gilmour (406′ giocati finora, mica tanti a pensarci bene), mentre Frank & Scott hanno dovuto sfangarsela da soli, su e giù per il campo, fase attiva e pure quella passiva, occupazione dello spazio, diagonali di passaggio, tutto quel lessico famigliare verrebbe da dire che doverosamente e rigorosamente rientra nelle vite da mediani”.