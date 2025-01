CorrSport – Lukaku tocca 500 presenze con la Juve: 91 sono con Conte

Romelu Lukaku sabato al Maradona eguaglierà 500 presenze in campionati professionistici.

Un traguardo importante per l’ex Inter e Roma, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku giocherà sabato la partita numero 500 della sua carriera in un campionato professionistico di prima divisione. Numeri: 73 presenze in Jupiler

Pro League con l’Anderlecht; 278 in Premier League collezionate con ilmChelsea, il West Bromwich, l’Everton e il Manchester United; e 148 in Serie A con Inter, Roma e Napoli”.