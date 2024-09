All’Allianz Stadium di Torino Juventus e Napoli si dividono la posta nel big match del sabato pomeriggio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il match col titolo “E la porta?”. La Juve colleziona in terzo pareggio senza gol. “Terzo 0-0 di fila per Thiago come Trapattoni nel 1992″, spiega il quotidiano sportivo. “Juve senza emozioni, ma il Napoli è tosto”, aggiunge nel catenaccio.