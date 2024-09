Gazzetta – Conte, è già rivoluzione: dal suo arrivo numerosi cambiamenti in casa Napoli

Antonio Conte ha rivoluzionato l’ambiente Napoli dal suo arrivo.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport stamane: “In tre mesi, Conte ha cambiato la filosofia del club: per rifondare bisogna investire e andare a cercare quei giocatori che ti garantiscono il salto di qualità. De Laurentiis ha speso – e tanto – per giocatori non giovani, ma ha dato ad Antonio il meglio che poteva. Era difficile centrare nomi top senza Champions, ma la presenza di Conte è bastata per arrivare a grandi giocatori come Lukaku o McTominay. Poi Antonio ha stravolto la metodologia: per lui parlano i fatti, ha introdotto una nuova cultura del lavoro, del soffrire e faticare oggi, per poter gioire domani”.