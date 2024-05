Prima Pagina – CdS Campania: “Conte alla rovescia”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

La stagione del Napoli è finalmente terminata e, stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, le prossime ore saranno decisive per portare Antonio Conte sulla panchina azzurra: “Tra oggi e domani incontra di nuovo il Napoli. Antonio sempre più vicino, confronto sulle garanzie”.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’operazione è in corso e De Laurentiis sembra intenzionato a fare sul serio per il tecnico leccese: “Ridotte le distanze legate all’ingaggio: ora la società di De Laurentiis si concentra sui diritti d’immagine”.