CdS – Post Osimhen, il Napoli punta a Jonathan David del Lilla: i numeri del canadese

Il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli è destinato a terminare a fine stagione. Il nigeriano, nonostante il rinnovo del contratto, ha manifestato la voglia di intraprendere un’altra avventura lontano dalla città partenopea; intanto, il Napoli già pensa al suo erede.

C’è un filo curioso che lega il bomber nigeriano ad uno degli obiettivi per sostituirlo, ne parla il Corriere dello Sport: “La provenienza è quella, Lilla, e il caso vuole che Jonathan David sia arrivato in Francia nell’estate del 2020 dal Gent per 27 milioni proprio per sostituire Victor Osimhen quando il nigeriano passò al Napoli”.

Jonathan David, attaccante del Lilla, quest’anno ha messo a segno 23 gol, di cui 16 in campionato, 3 in Coppa di Francia e 4 in Conference League. Numeri da non sottovalutare: il canadese non ha le stesse caratteristiche di Osimhen ma di certo sa fare il suo mestiere, fare gol.



Fonseca, attuale tecnico della formazione francese, recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni su David: “È in un buon momento della sua carriera, è un giocatore molto intelligente, sa occupare gli spazi, legare il gioco, ma ancora non sa trovare subito la profondità e deve migliorare in area di rigore“.