CdS – Kvara vuole restare al Napoli ma il Barcellona ci prova: le ultime

Il nuovo Napoli deve e vuole ripartire da Khvicha Kvaratskhelia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione riguardo il rinnovo del georgiano e le ultime sull’interessamento di alcune big d’Europa.

“Il Napoli vorrà presto blindare Kvaratskhelia. A fine stagione appuntamento per il rinnovo di contratto. Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un’altra big d’Europa che si accomoda per il georgiano” scrive il quotidiano sportivo.

Dunque, a termine di questa stagione il Napoli ripartirà da uno dei pilastri della squadra: “Combaciano le volontà: Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi”.

Per ora si chiedono solo informazioni, ADL vuole blindarlo: “Se ne farà una ragione anche il Barcellona, che intanto ha provato a informarsi. Dalla Spagna, As ha rivelato dell’interesse dei blaugrana per il georgiano. Domandare è lecito, il Napoli cortesemente rivela le sue intenzioni: proseguire con Kvaratskhelia“.