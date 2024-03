GdS: “Caso Acerbi-Juan Jesus, la mia parola contro la tua: la decisione del Giudice tra pochi giorni”

Da poche ore si è conclusa l’audizione con la Procura FIGC da parte dei due protagonisti dell’episodio spiacevole tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, durante Inter-Napoli della scorsa settimana.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le sensazioni delle audizioni dei protagonisti del caso. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha entrambe le relazioni da consegnare al Giudice Sportivo per il giudizio definitivo sul caso: “Adesso non resta che aspettare. Giuseppe Chinè ieri sera ha chiuso gli incartamenti da inviare al Giudice sportivo, l’indagine sul caso Juan Jesus-Acerbi è conclusa. L’ultimo necessario passo si è compiuto ieri, con le audizioni prima del difensore del Napoli e poi di quello dell’Inter”.

Nessun passo indietro da parte di entrambi i giocatori che confermano le proprie versioni: “Juan Jesus ha ribadito la sua verità, quella esposta chiaramente nel post denuncia su Instagram. Francesco Acerbi conferma che è stata pronunciata la parola “nero”, ma non con un’accezione discriminatoria”.

Dunque, situazione delicata dopo le due audizioni nonostante le sensazioni siano “serene” per entrambi i calciatori. Non resta che attendere la decisione finale da parte del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che arriverà non prima di lunedì.