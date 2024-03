Prima Pagina – CdS Campania: “Allo scontro”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

Quest’oggi la prima pagina del quotidiano sportivo apre con un titolo riferito non solo al match che si disputerà domani tra Napoli e Juventus (in programma alle 20:45) ma anche in altre sedi: “Domani Osi-Dusan, ma c’è anche un’altra partita. De Laurentiis non si ferma: allo studio un ricorso anti Juve”.

Il titolo è riferito alle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al Business of Football Summit, esprimendo il suo parere sul prossimo Mondiale per Club. Il patron del Napoli afferma che la propria squadra dovrebbe partecipare al torneo anche se dovesse non qualificarsi ai quarti di Champions League ed anche, a suo parere, perché la Juventus, essendo stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club FIFA.

“I legali del presidente del Napoli stanno valutando se esistano i presupposti per un’azione a Uefa e Fifa: Aurelio punta all’esclusione dei bianconeri dal Mondiale per club” scrive il quotidiano.