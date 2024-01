CdS: “Emergenza difesa, il Napoli congela Nehuén Perez e avvicina Theate”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli riguardo l’emergenza in difesa: “I problemi, quelli che andavano affrontati frontalmente sono altri: Natan si è infortunato il 23 dicembre a Roma, rischia di stare fuori sino alla fine di febbraio“.

Il Napoli, dopo aver inseguito Dragusin, invano (trasferito al Tottemham), ha messo in lista un centrale non sconosciuto all’Italia: “Dopo aver congelato per un attimo Nehuén Perez dell’Udinese, che rimane un’idea, il Napoli ha avvicinato pure Theate, che almeno conosce l’Italia e non avrebbe problemi di ambientamento“.

Artur Theate, difensore belga del Rennes, ha giocato in passato in Italia, precisamente al Bologna: durante la stagione 2021/2022 ha collezionato 31 presenze con i rossoblù e mettendo a segno due gol.

Il centrale è stato poi venduto ai francesi del Rennes per ben 20 milioni di euro. In Francia, in una stagione e mezza, è riuscito a collezionare 48 presenze ed è a quota 5 gol.