Prima Pagina – CdS Campania: “Vale doppio”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

In occasione del big match tra Roma e Napoli, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, il Corriere dello Sport edizione Campania dedica la prima pagina agli azzurri di Walter Mazzarri, impegnati contro la formazione di Mourinho: “All’Olimpico il Napoli cerca la vittoria che può tenerlo in corsa Champions”.

Con la vittoria della Fiorentina sul Monza (0-1) e con il pareggio del Milan contro la Salernitana (2-2), il Napoli deve lottare per i 3 punti per avvicinarsi alla zona Champions e intanto ritrova due big a centrocampo: “Battere Mou per tornare a investire sul mercato. Con la Roma rientrano Anguissa e Zielinski. Ma le frasi di DeLa sul polacco irritano la moglie, che sui social scrive: «Giù le mani». Nel taccuino Mazzocchi e Soumaré i primi nomi”.