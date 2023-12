PRIMA PAGINA – Il Mattino: “Giù la maschera”

Oggi i quotidiani sportivi non smettono di elogiare Victor Osimhen. Reduce dalla vittoria del Pallone d’Oro africano e il passaggio agli ottavi di Champions League, il nigeriano ritrova la vittoria in casa anche in campionato e con il gol e l’assist a Kvaratskhelia regala il 2-1 contro un Cagliari aggressivo e coraggioso. “Giù la maschera”, titola nello spazio dedicato al Napoli in prima pagina Il Mattino. “Osi protagonista: gol e assist (per Kvara), Cagliari battuto 2-1”, spiega nell’occhiello il quotidiano. Infine, ci sono i commenti di Pino Taormina e Francesco De Luca.