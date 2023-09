Prima pagina – CdS: “Vi eravate illusi”

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al poker del Napoli all’Udinese. Gli azzurri alzano la testa e dimostrano finalmente di essere campioni d’Italia. “Vi eravate illusi”, ha scritto infatti il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. Osimhen incanta: il Napoli è tornato. Il nigeriano è un vero professionista: mette da parte le questioni fuori dal campo e dentro dà il meglio ai suoi tifosi e ai suoi compagni. “Udinese travolto 4-1 – si legge ancora – rigore Zielinski poi Victor segna ma non esulta. Kvara si scatena: due pali e un gol. Chiude Simeone. A Inzaghi non basta Dumfries: il Sassuolo la ribalta e vince 2-1 con Bajrami e Berardi. Pioli risale in vetta: Cagliari ko.”