La Repubblica – Nessun attrito tra squadra e tecnico: la situazione

Non vi è alcuna situazione di attrito tra gruppo squadra e allenatore nel nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il clima sarebbe sereno nonostante gli ultimi risultati non proprio brillanti in termini di gioco e di risultato. L’abbraccio al goal di capitan Di Lorenzo a Braga è stato l’emblema di una compattezza all’interno dello spogliatoio che non è stata scalfita da qualche prestazione sottotono. Ora il Napoli ha bisogno di dare continuità alla vittoria in Champions League, a partire dalla Serie A e dal match di Bologna di domenica pomeriggio.