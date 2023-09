L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla formazione che schiererà Luciano Spalletti all’esordio da CT dell’Italia. Secondo il portale il desiderio per gli azzurri di ottenere una qualificazione per Euro 2024 è molto forte. Spalletti tornerà al 4-3-3. La mancanza di Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa potrebbe essere una sfida, ma sembra che Spalletti abbia già individuato sostituti adatti. La presenza di Zaccagni e Politano sugli esterni può apportare freschezza e imprevedibilità, i due supporteranno Ciro Immobile. In mediana, dovrebbe esserci Cristante, preferito a Locatelli con Barella e Tonali come mezzali. La difesa sembra affidata a Mancini e Bastoni, mentre sulle fasce ci saranno Di Lorenzo e Dimarco.