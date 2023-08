Prima pagina – CdS: “Napoli: Cajuste e Veiga”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Napoli il taglio alto. “Napoli: Cajuste e Veiga” si legge nel titolo. Preso lo svedese – si legge nell’occhiello – in arrivo anche lo spagnolo. Il talento del Reims è costato 12 milioni e ha già effettuato le visite: contratto di 5 anni. E’ il nuovo vice Anguissa. Svolta per Gabri: De Laurentiis aspetta il via libera del Celta. Infine, il commento di Ivan Zazzaroni: “Natan, Frattesi, Beltran e i tentativi” . Beltran, lo ricordiamo, è il giovane attaccante che la Fiorentina ha preso dal River Plate.