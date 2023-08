Il Mattino – Tante indisponibilità contro l’Augsburg oggi al Patini

Oggi alle 18:30 ci sarà l’amichevole contro i tedeschi dell’Augsburg al Teofilo Patini.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, ci saranno molte assenze. Acciacchi vari che non permetteranno a Garcia di poter schierare gran parte dei titolari: “In ogni cosa, oggi alle 18,30 l’amichevole con l’Augsburg, la penultima prima dell’esordio con il Frosinone, sarà senza tanti titolari: indisponibili Kvara, Osimhen e Anguissa e a questo punto improbabile che possa essere rischiato Zielinski. Tante, troppe assenze. Il che riduce anche l’importanza del test di oggi (attesi 7000 spettatori) perché molte situazioni tattiche non potranno essere provate”.