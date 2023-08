Oggi, 3 agosto 2023, il Corriere dello Sport è in edicola. In prima pagina, nel taglio laterale, si parla del Napoli e del calciomercato. Garcia chiede il difensore e l’approfondimento sugli azzurri titola “Napoli, per Murillo servono 20 milioni”. Poi il catenaccio: “Battuto in amichevole il Girona ai rigori (4-2). Gli abbonamenti polverizzati in 24 ore”. La società segue adesso il giovane brasiliano, centrale del Corinthians. E’ un grande successo la vendita degli abbonamenti.