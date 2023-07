In prima pagina, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta il nuovo calendario della Serie A e scrive nel taglio alto: “Napoli subito ok, Milan in salita”. Partenza facile per i campioni. Scontri diretti all’inizio per i rossoneri. Sempre nel taglio alto, di fianco al titolo è possibile consultare le date di big match quali Inter-Milan, Juventus-Torino, Milan-Juventus, Napoli-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Inter e Napoli-Inter.