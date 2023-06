Prima pagina – CdS: “Napoli, spunta Le Normand”

L’edizione di oggi, 29 giugno 2023, del Corriere dello Sport è disponibile in edicola. Oltre al caso Mourinho, nel taglio alto c’è il calciomercato col titolo: “Napoli, spunta le Normand. Che scontro per Frattesi”. Garcia studia il difensore. La Roma offre 30 milioni per il gioiello del Sassuolo: l’Inter rischia. Juve, ecco Weah. Lazio su Orsolini. Milan, sbarca Loftus-Cheek. Romero in arrivo.

C’è spazio anche per il fallimento dell’Italia, che esce ai gironi dell’Europeo Under 21 dopo i ko con la Norvegia per 1-0. “Fallimento Italia, perde e torna a casa”, scrive il quotidiano sportivo.