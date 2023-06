Prima pagina – TuttoSport, Tardelli: “Giuntoli è un altro Marotta”

Nella prima pagina di TuttoSport è possibile trovare l’intervista esclusiva a Marco Tardelli. L’ex calciatore elogia Cristiano Giuntoli, vedendolo come l’uomo giusto per la Juve. “Giuntoli è un altro Marotta”, si legge nel titolo principale. “Max s’è ritrovato da solo a gestire una situazione complicata – ha detto Tardelli – il ds del Napoli può essere l’uomo giusto per aiutarlo. Quando Boniperti mi disse ‘togliti la collanina, tagliati i capelli, poi torna’ capii cos’era la Juve”. Tifosi sempre fedeli: l’80% ha rinnovato l’abbonamento. Ora vendita libera.