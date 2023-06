Gazzetta – A centrocampo fari puntati su Koopmeiners e Samardzic

A centrocampo il Napoli dovrà sostituire i partenti Ndombele e Demme.

Tra i nomi trattati per dare manforte alla media, spiccano due centrocampisti della Serie A che gli azzurri stanno monitorando già da diversi mesi. I nomi sono quelli di Koopmeiners e Samardzic, rispettivamente all’Atalanta e all’Udinese, protagonista di una stagione importante sia a livello realizzativo che prestazionale a servizio della propria squadra: “Si pensa a profili che assicurino qualità e fisicità. A cominciare dall’olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, classe 1998, che in quest’ultimo campionato è andato in doppia cifra: 10 gol. Per lui si parla di cifre oltre i 30 milioni, ma i discorsi da aprire con l’Atalanta sarebbero diversi e allora le cose potrebbero essere valutate in maniera complessiva. Un altro profilo seguito da tempo è quello del tedesco dell’Udinese, classe 2002, Lazar Samardzic, Sarebbe l’ideale sostituto, eventule, di Zielinski perché unisce buona qualità e assicura ancora più fisicità del polacco”.