Il Mattino – Benitez attende il Napoli: ADL lo tiene in bilico ed aspetta altre risposte

Rafa Benitez attende il Napoli ma il Napoli non attende(del tutto)Benitez.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, lo spagnolo continua a rimanere in attesa degli azzurri: “Ieri, il presidente del Napoli, è rimasto indifferente alle parole di Benitez che è uscito candidamente allo scoperto spiegando che sì, sto aspettando, voglio ancora vincere, ma la decisione è di qualcun altro. Dovesse esserci il ritorno di Rafone, sarebbe davvero una specie di scelta della disperazione di De Laurentiis, nel caso in cui continuasse a raccogliere dei no. Perché fino ad adesso ha rimediato un bel po’ di garbati rifiuti. O meglio, risposte che hanno fatto comprendere al presidente azzurro che c’era scarso interessamento”.