Gazzetta – Napoli unica testa di serie: i dettagli sulla futura Champions

Il Napoli è l’unica testa di serie italiana per la Champions 2023/2024.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il sogno spezzato sul più bello. City in prima fascia da campione d’Inghilterra e d’Europa, Inter in seconda. Unica testa di serie italiana il Napoli, mentre Lazio e Milan finiscono in terza. Siamo caduti sotto lo striscione del traguardo. E pensare che potevamo realizzare un incredibile “triplete” se i nerazzurri e la Roma avessero vinto le loro finali presentandosi da detentori di Champions ed Europa League. L’ultima edizione con due italiane teste di serie (Inter e Milan) risale al 2010-11″.