Gazzetta – Continua il valzer dei nomi in orbita Napoli: Garcia e Galtier sempre sullo sfondo

Continua il valzer dei nomi per la panchina azzurra. Il cerchio dovrà stringersi a breve.

Il casting di ADL continua, ma nel frattempo qualche nome è emerso più di altri indubbiamente. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolineando soprattutto l’ok da parte di Garcia e Galtier per approdare a Napoli: “Nel frattempo, esiste una panchina ideale su cui sono seduti Christophe Galtier e Rudi Garcia, d’altronde quale luogo più indicato per chi fa il loro mestiere. Per adesso sono soltanto in due ma chissà che presto non si aggiunga qualcun altro. Sono in attesa della rivelazione, che arriverà di certo. Dopotutto aspettano Aurelio De Laurentiis, che non ha intenzione di andare oltre il 27 giugno, e non il signor Godot. E loro non sono Vladimiro ed Estragone. Sono soprattutto i due allenatori che finora hanno dato la propria disponibilità per guidare il Napoli, a partire dalla prossima stagione”.