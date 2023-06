Vincenzo Italiano era uno dei nomi papabili per allenare il Napoli l’anno prossimo, ma, alla fine, il tecnico viola resterà alla Fiorentina per il terzo anno.

Tuttosport spiega come all’incontro con il tecnico, Commisso abbia voluto dare garanzie sul rinforzamento della squadra e sugli acquisti che ci saranno, essendo consapevole di due aspetti.

Il primo è che sapeva della stima di De Laurentiis per Italiano, il secondo è che comunque certe voci non potevano lasciare indifferente il tecnico; per questo, il presidente ha deciso di presentarsi all’incontro e di dare le garanzie al proprio mister per tenerlo.

Fonte: Tuttosport.