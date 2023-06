Gazzetta – Grande festa in programma al Maradona: i dettagli

Al Maradona ci sarà una grande festa stasera.

Il Napoli è pronto a festeggiare per l’ultima volta davanti al suo pubblico. Stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato, fornendo diversi dettagli: “La festa ha un campo centrale, lo stadio Maradona. In quasi 200mila erano disposti a pagare il biglietto e si sono incolonnati in una gigantesca fila digitale. Ma c’è stato posto per poco più di un quarto. La partita con la Samp tirerà la volata alla festa che scatterà alle 21. In conduzione ci sarà Stefano De Martino e poi arriveranno Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo con il suo inno, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile, Geolier e diversi altri. Non tutte le musiche di Napoli, sarebbe impossibile, ma molte saranno ascoltate al Maradona. In tribuna ci sarà anche l’ex sindaco di New York, Bill De Blasio e anche Claudia Villafane, ex moglie di Diego, con la figlia Giannina Maradona”.