TMW – Napoli-Inter, questa la probabile formazione. Un solo cambio per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro l’Inter. Secondo il portale Luciano Spalletti ha alcuni dubbi sulla formazione dell’Inter per la partita di domenica al Maradona. Osimhen è guarito dall’influenza, Mario Rui si è unito nuovamente agli allenamenti di gruppo e potrebbe quindi essere in campo, ma Kvaratshkelia ha avuto un problema durante l’allenamento del venerdì. Meret tornerà a difendere la porta nel consueto 4-3-3, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Il terzetto di centrocampo sarà composto dai titolari Lobotka, Zielinski e Anguissa. In attacco invece Politano potrebbe giocare sulla destra con Elmas al posto di Kvara e Osimhen come centravanti.