CorrSport – Osimhen recuperato: con l’Inter difenderà il titolo di capocannoniere

Victor Osimhen sarà disponibile contro l’Inter dal 1′.

L’attaccante nigeriano vorrà difendere a tutti i costi il titolo di capocannoniere e potrà scendere in campo dopo aver abbattuto lo stato influenzale. Stamane ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Quella che spesso, anzi quasi sempre, ha incantato, che ritrova magicamente Osimhen, per una giornata a letto con una violenta forma influenzale, ma già ieri a Castel Volturno per allenarsi. La sfida con Lautaro per il titolo di capocannoniere è apertissima, nonostante le distanze: 23 gol Osi, 20 il Toro. Tre passi sono tanti e però contemporaneamente anche pochi e il nigeriano non intende mollare proprio ora, dopo essere stato il principe del regno per una stagione intera”.