Ora che è stato raggiunto il traguardo straordinario dello Scudetto, agognato, sofferto e raggiunto dalla squadra che ha portato gioia incredibile in città, si parla del futuro di questa squadra.

Uno dei temi riguarda il futuro del condottiero della squadra, Luciano Spalletti, il cui futuro è in bilico; in queste ore, c’è stato anche un botta e risposta tra il mister e il presidente sull’eventuale prosecuzione del rapporto.

Al momento, il presidente ha fatto scattare l’opzione unilaterale per il 2024, ma mister Spalletti vuole delle rassicurazioni sulla continuità, sulla validità del progetto e sulla possibilità di essere competitivi per tentare un bis.

Ci sarà un incontro a cena prima della gara con il Monza dove Spalletti e il presidente parleranno: per il mister sarebbe fondamentale puntellare la rosa e non rinunciare ai pezzi pregiati come Osimhen, Kvara e Kim.

Fonte: Calciomercato.it.