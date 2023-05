A Sky Sport ha parlato post promozione del Frosinone Roberto Insigne, che ha raccontato di una chiacchierata con il fratello Lorenzo per quanto riguarda la festa Scudetto del Napoli. Ecco quanto detto:

“Prima della partita con la Reggina, abbiamo fatto una videochiamata di famiglia e ho pensato molto a mio fratello durante questa. Sono contento di ciò che ha fatto il Napoli e so che lui sarebbe stato felice per i suoi ex compagni se avessero vinto il tricolore”.