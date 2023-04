CdS – Dopo la vittoria dello Scudetto in programma una tournèe in Corea del Sud, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul programma post vittoria Scudetto del Napoli. Secondo il quotidiano dopo il termine del campionato e la celebrazione del 4 giugno, il Napoli partirà per una tournée in Corea del Sud. Sarà probabilmente nei giorni del 5/6 giugno, in cui il Napoli sfilerà con il tricolore e giocherà qualche amichevole. Kim qui completerà il suo servizio civile anche attraverso l’insegnamento online agli sportivi coreani, con una serie di attività già programmate.