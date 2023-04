Gazzetta – Roma in vantaggio su Aouar: il Napoli prova ad inserirsi

Sarebbe duello di mercato per il giovane Aouar del Lione tra Roma e Napoli.

La notizia di mercato circola nell’ambiente giallorosso già da diversi mesi, con il club capitolino che sarebbe in vantaggio per ottenere le prestazione del francese, ma il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa. Lo riporta stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la trattativa sarebbe ancora aperta: “Houssem Aouar è sempre più vicino alla Roma, lui che è nel mirino giallorosso già da un po’. Adesso, però, la scadenza del suo contratto con il Lione è vicinissima, il 30 giugno prossimo, e ovviamente il centrocampista fa gola. A Tiago Pinto e non solo, perché su di lui continuano ad esserci anche il Napoli e il Betis Siviglia”.