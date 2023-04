TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Simeone prenderà il posto di Osimhen

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Milan. Secondo il portale la partita Napoli-Milan perde un protagonista come Osimhen, che si è fatto male durante gli impegni con la nazionale nigeriana. Il calciatore non potrà partecipare al match di domenica sera a causa di una lesione distrattiva dell’adduttore, e c’è il rischio che salti anche l’incontro in Champions contro i rossoneri. La formazione del 4-3-3 di Spalletti sembra essere confermata, con Meret come portiere e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. La formazione prevede la mediana con Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre in attacco Simeone sostituirà Osimhen, affiancato da Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra