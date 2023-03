TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Spalletti non cambia niente

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro il Torino. Secondo il portale il Napoli, dopo la Champions League, si rituffa nel campionato per mantenere le inseguitrici a debita distanza. Spalletti non dovrebbe ancora avere a disposizione Raspadori, che dovrebbe essere pronto dopo la pausa. Nel 4-3-3 del Napoli ci sono Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski (con Elmas in lizza per un posto) mentre Lozano dovrebbe essere titolare con Kvaratskhelia ed Osimhen a completare il reparto offensivo.