CdS – Circa 1500 tifosi azzurri presenti a Torino! Tanti controlli per mantenere l’ordine pubblico

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi azzurri presenti allo stadio Olimpico di Torino per il match di domani. Secondo il quotidiano i tifosi del Napoli sotto stretta sorveglianza dei vigili, quando saranno in città per affrontare i granata di Torino. Il settore ospiti è sold-out con più di 1.500 posti occupati e molti napoletani residenti in altre regioni hanno già acquistato biglietti per i restanti settori dello stadio. Per prevenire incidenti e problemi di ordine pubblico, le forze dell’ordine sono state allertate a eseguire controlli accurati.