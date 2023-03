CdM – Si leggono tante cose su Kvaratskhelia che appassionano i tifosi

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano i napoletani stanno imparando sempre di più su Kvaratskhelia. E a loro piace quello che si legge. Sono proprio i racconti della vita quotidiana a formare il mito intorno a lui. Non ha ancora manifestato la volontà di andare in Premier. Non esce molto, non fa acquisti, non si tuffa da una barca a Capri. Ha inoltre costruito un collegamento, anche turistico, tra Napoli e la Georgia e gli introiti sempre ben accetti in una grande città.