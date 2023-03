L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match di questa sera contro la Lazio. Secondo il portale nessun cambiamento importante per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Raspadori e Mario Rui. Meret sarà tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa. A centrocampo confermato il trio Lobotka-Anguissa-Zielinski mentre Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen comporranno il tridente d’attacco.