La Repubblica – Tutto esaurito questa sera per Napoli-Lazio! Il passato di Sarri non porta rimpianti

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla presenza dei tifosi che questa sera affolleranno le gradinate del Maradona. Secondo il quotidiano ancora una volta il Maradona si riempirà completamente per Napoli-Lazio. La storia del passato è ancora ricordata, ma non c’è più spazio per i rimpianti. I titolari sono pronti a giocare e il turnover può aspettare. E allora ci sarà Meret in porta, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Davanti a loro Kim e Rrahmani, mentre Anguissa-Lobotka-Zielinski comporanno il reparto centrale. Lozano completa la linea d’attacco dominata da Osimhen e Kvaratskhelia.