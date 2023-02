TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Spalletti orientato ai 3/4 cambi rispetto alla Champions

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro l’Empoli per il match di stasera. Secondo il portale il grande vantaggio in classifica sull’Inter non deve far prendere sottogamba il campionato. Luciano Spalletti ha intenzione di mantenere alto l’impegno, poiché cerca di mettere al sicuro lo Scudetto il prima possibile. Pertanto non esagererà con i cambiamenti per la partita al Castellani, considerando che avranno un’intera settimana per prepararsi al prossimo impegno con la Lazio. Ci saranno massimo 4 rotazioni, quattro rispetto alla formazione scesa in campo a Francoforte. Mario Rui prenderà il suo posto a sinistra, Elmas prenderà il posto di Zielinski a centrocampo. Politano dovrebbe spuntarla nel duello con Lozano. Per il resto si era ipotizzato un turno di riposo per Osimhen, in favore di Simeone, ma dalle parole di Spalletti pare che il nigeriano sta bene. Un piccolo ballottaggio potrebbe essere aperto al centro della difesa: Kim ha speso molto a Francoforte ed è diffidato, scalpita alle sue spalle Juan Jesus. Inamovibili tutti gli altri, da Meret e Di Lorenzo a Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia.