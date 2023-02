AS – Osimhen-Kvaratskhelia di un altro pianeta! In Spagna pazzi per il duo azzurro

L’edizione odierna di AS ha fatto il punto sulla coppia gol del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano in Spagna come in Italia si celebra la coppia dei sogni che sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto. I due attaccanti autori di due gol fantastici lanciano il Napoli sempre più in alto in classifica. Il giornale spagnolo pensa che gli azzurri non solo hanno lo scudetto quasi in tasca, ma possono fare strada anche in Champions se continuano così diventano autentica sorpresa del torneo. Il bomber nigeriano è arrivato a quota 18 gol in campionato e il georgiano ha già segnato 10 reti alla sua prima stagione in Serie A alle quali aggiungere i due gol messi a segno in Champions League. Rendimento costante e giornali europei, non solo italiani, che non possono far altro che ammirarlo, esaltarli e applaudirli a distanza.