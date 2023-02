GdS – Il Napoli costruito per rendere nel lungo periodo. Infatti solo in quattro sono over 30

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di questa stagione. Secondo il quotidiano il Napoli di base è una squadra a bassa incidenza di trentenni e ultra-trentenni. Oggi ne ha in pancia soltanto quattro: Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski e Demme. Dei quattro soltanto Mario Rui può essere considerato un titolare, in campionato per 16 volte è partito dall’inizio. Gli altri hanno giocato poco: Juan Jesus 7 presenze in campionato, Demme tre, Bereszynski è ancora a zero. Il Napoli è una delle società dei cinque Paesi europei calcisticamente top ad aver schierato il minor numero di trentenni in campionato. Ne ha utilizzati appena tre e soltanto Rui, il terzino sinistro portoghese, è stato impiegato con continuità.