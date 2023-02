Il Mattino – Il Maradona si rifa il look! Previsti degli aggiustamenti in vista del ritorno della Nazionale

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sui lavori di aggiustamento che dovranno esser fatti allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano non c’è quasi più un biglietto neppure per la gara con la Cremonese. Pochi tagliandi ma anche domenica sera ci saranno 50mila spettatori. Il pubblico è pronto per la grande festa. L’impianto un po’ meno: in Coppa Italia la pioggia ha mostrato come la copertura della tribuna Posillipo sia piena di falle. Nulla è stato fatto in questi giorni. Ma interventi sono in corso nello stadio di Fuorigrotta, un maquillage delle tribune vip e di alcuni salottini in vista del ritorno dell’Italia a Napoli, il 23 marzo, con l’Inghilterra. Ma intanto ci si avvia a un’altra straordinaria notte da quasi tutto esaurito. Da inizio anno, sono più di 600mila gli spettatori nelle gare interne. Un febbre azzurra che sale giorno dopo giorno, un lungo avvicinamento al grande sogno chiamato scudetto. Dopo le restrizioni per il Covid, quest’anno c’è stato un boom di presenze: una media spettatori di circa 42 mila persone a partita.