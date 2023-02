TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Spalletti cambia un giocatore

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro lo Spezia. Secondo il portale ci sono buone notizie per Spalletti, che può contare su tutti gli elementi e dovrà sciogliere alcuni dubbi in vista di domenica. Nel 4-3-3 consolidato spazio a Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera che potrebbe far rifiatare Mario Rui. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski ancora favoriti su Ndombele ed Elmas, mentre in attacco chiede spazio Politano che insidia Lozano. Intoccabili Kvaratskhelia e Osimhen.