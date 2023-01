TuttoSport da incubo: “Occhio al fronte napoletano sull’affare Osimhen con il Lille”

L’edizione odierna di TuttoSport si è fossilizzata clamorosamente sull’affare Osimhen-Lille.

Il quotidiano sportivo non sottoscrive per nessuna ragione l’innocenza degli azzurri a priori nell’affare che ha portato il nigeriano al Napoli e tre azzurri in terra francese. Ecco quanto riportato sulle pagine dedicate al Napoli: “La Procura di Napoli, che ipotizza il reato di false comunicazioni in bilancio nei confronti dei vertici della società azzurra, ha chiesto altri sei mesi di indagini sull’acquisto di Victor Osimhen. Si sconfina a campionato terminato, insomma. L’eventualità che si profilino sviluppi simili a quelli che hanno portato alla revocazione della sentenza della Corte federale d’appello per la Juventus, comunque, in teoria non sono da escludere. Occhio al fronte napoletano, ma anche a quello Francese”.