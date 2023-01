Il Mattino – Elmas si è caricato di responsabilità nel momento giusto

Eljif Elmas è sbocciato nel momento più opportuno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il suo talento sarebbe sbocciato nella situazione di bisogno probabilmente più ingente: con Kvara out, infatti, il macedone si è caricato il Napoli a suon di giocate determinanti e spesso reti pesanti. Il resoconto del quotidiano campano: “Ancora una volta è stato chiamato in extremis a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. A giocare quindi in un ruolo che non è quello per il quale è più versato. Ebbene Elmas ha interpretato con efficienza, e con punte di qualità, la parte in commedia che Spalletti gli aveva assegnato. Il che è prova di grande maturità e senso di sacrificio che accoppiati ad indubbie doti tecniche ne fanno uno dei punti di forza della squadra”.