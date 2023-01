Gazzetta – Questo Napoli non può sottovalutare la Roma: ecco perchè!

Napoli-Roma è un match da non sottovalutare per gli azzurri.

Gli azzurri sono pronti a sfidare i giallorossi per rimanere saldi in vetta e continuare nel sogno scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, i giallorossi hanno dimostrato di dare fastidio alle big soprattutto in trasferta. Gli ultimi risultati tra le due compagini: “Il Napoli nelle ultime 6 partite ha conquistato 4 vittorie e due pareggi, l’ultima vittoria giallorossa al Maradona è datata marzo 2018. Ma attenti a non sottovalutare la Roma, la squadra di Mou arriva da un’ottima striscia di risultati utili: il 2023 dei giallorossi è ancora senza sconfitte, inoltre nei big match ngiocati fuori casa (Juve, Inter e Milan) è sempre arrivato almeno un punto. Dalla sua Spalletti può contare sul recupero di Kvaratskhelia e su un Osimhen che non smette di segnare”.