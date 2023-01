TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Elmas sostituisce Kvaratskhelia

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione per la partita contro la Salernitana. Secondo il portale c’è un’assenza pesante per il Napoli in vista della trasferta di Salerno. Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Kvaratskhelia, ancora alle prese con i sintomi post influenzali. Dopo le rotazioni in Coppa Italia, tornano molti dei protagonisti della vittoria sulla Juventus con Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mediana il consueto terzetto Lobotka, Anguissa, Zielinski mentre le novità sono in attacco con Lozano ed Elmas ad agire ai lati di Osimhen.