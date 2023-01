TuttoSport – Stasera ben 9 cambi per il Napoli: confermati solo Meret e Anguissa

Questa sera il Napoli affronterà la Cremonese nei quarti di Coppa Italia.

Come riportato da TuttoSport, gli azzurri confermeranno solo due pedine dalla vittoria stratosferica di venerdì sera contro la Juventus, ovvero Meret e Anguissa. Ecco l’analisi del quotidiano sportivo: “E’ inutile chiedere alla banda Spalletti quali trofei spera di alzare a

fine stagione, però ognuno di loro si augura di ripetere l’exploit della stagione 1986-’87, annata storica con la vittoria del primo scudetto e di seguito anche della Coppa Italia. Il Napoli crede nel trofeo tricolore e Spalletti si fida del suo organico, tanto da prevedere stasera per i quarti contro la Cremonese l’utilizzo ampio del turnover: rispetto alla gara vinta venerdì contro la Juventus, dovrebbero essere confermati soltanto Meret e Anguissa. Tutti i top sono preannunciati in panchina, così da averli al meglio sabato nel delicato derby in casa della Salernitana”.